Бразильский клуб хочет арендовать у киевлян 26-летнего футболиста.

Игрок киевского Динамо Сидклей в скором времени может покинуть команду.

Читай также: Официально: Динамо подписало контракт с Кадири

Как сообщает SCInternacional.net со ссылкой на О Bairrista, в услугах 26-летнего футболиста заинтересован бразильский клуб Интернасьонал. В команде видят в Сидклее замену Яго, который, вероятнее всего, покинет клуб.

Стоит отметить, что бразильцы хотят взять Сидклея в аренду, в то время как Динамо намерен его продать. Примечательно то, что бразильцы уже пытались арендовать своего соотечественника прошлой зимой.

В сезоне-2018/19 Сидклей сыграл 23 матча, в которых отметился 1 голом и 2 результативными передачами.

Ранее сообщалось, что Динамо обратилось в суд Лозанны по делу о задолженности перед бывшим игроком.