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Сидклей попал в сферу интересов Интернасьонала

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Бразильский клуб хочет арендовать у киевлян 26-летнего футболиста.
Сидклей
Сидклей
ФК Динамо Киев

Игрок киевского Динамо Сидклей в скором времени может покинуть команду.

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Как сообщает SCInternacional.net со ссылкой на О Bairrista, в услугах 26-летнего футболиста заинтересован бразильский клуб Интернасьонал. В команде видят в Сидклее замену Яго, который, вероятнее всего, покинет клуб.

Стоит отметить, что бразильцы хотят взять Сидклея в аренду, в то время как Динамо намерен его продать. Примечательно то, что бразильцы уже пытались арендовать своего соотечественника прошлой зимой.

В сезоне-2018/19 Сидклей сыграл 23 матча, в которых отметился 1 голом и 2 результативными передачами.

Ранее сообщалось, что Динамо обратилось в суд Лозанны по делу о задолженности перед бывшим игроком.

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Теги: Сидклей, Динамо, Динамо Киев, чемпионат Украины по футболу, УПЛ, футбол, аренда, Интернасьонал, вне игры
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