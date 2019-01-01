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Петраков: Южная Корея хорошо подготовлена как физически, так и тактически

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Наставник юношеской команды считает, что их соперник заслужил право играть в финале.
Александр Петраков
Александр Петраков
УАФ

Главный тренер сборной Украины U-20 Александр Петраков прокомментировал предстоящий финал чемпионата мира против команды Южной Кореи.

“Я не знаю, что будет происходить на поле. 100%, что мы отдадим все свои силы на поле, но как сложится ситуация в матче, не буду говорить.

Да, мы играли с Южной Кореей на сборах в марте. Но я не придаю особого значения контрольным поединкам. Это было в марте, а сейчас уже июнь.

Определить фаворита матча я не могу, потому что это финал чемпионата мира. Но могу сказать точно, что Южная Корея - это очень дисциплинированная команда. Они хорошо подготовлены как физически, так и тактически. Эта команда заслужила играть в финале мирового первенства“, - цитирует Петракова пресс-служба УАФ.

Напомним, финал чемпионата мира U-20 между Украиной и Южной Кореей состоится в субботу, 15 июня в 19:00 по киевскому времени в городе Лодзь (Польша).

На нашем сайте будет доступна текстовая онлайн трансляция поединка. Смотрите также прогноз и ставки букмекеров на матч.

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Теги: футбол, УАФ, Александр Петраков, сборная Украины U-20, ЧМ-2019
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