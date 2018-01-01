УАФ объявит решение по Олимпику по факсу

Вердикт должны огласить сегодня.

Исполнительный комитет УАФ не будет собирать заседание по поводу участия Олимпика в УПЛ, а объявит о своем решении по факсу.

Кроме того, исполком должен провести голосование за изменения регламента УПЛ. Поправка будет предусматривать возможность допуска клуба без молодежных команд, если она будет финансировать другие молодежные команды, которые принимают участие в соответствующем турнире.

Напомним, у донецкой команды возникли проблемы с аттестацией из-за дисквалификации молодежных команд U-21 и U-19.

Накануне клубы Премьер-лиги на общем собрании проголосовали за то, чтобы оставить донецкий клуб в элитном дивизионе. Олимпику предложили удерживать молодежные команды другого клуба.

Напомним, УАФ огласит вердикт по Олимпику сегодня.