Корниенко: Когда возьмем кубок в руки, тогда придет понимание того, что мы сделали

Игрок сборной Украины U-20 признался, что команда успела восстановиться после полуфинала.

Защитник юношеской сборной Украины Виктор Корниенко рассказал о подготовке команды к финальному матчу мирового первенства в Польше.

“Мы переехали из Гданьска в Лодзь. Были в аквапарке, в сауне. Восстанавливаемся, желающие посетили тренажерный зал. То есть восстановление идет полным ходом.

Со среды у нас началась целенаправленная подготовка к поединку с Южной Кореей. Смотрим матчи соперника, уже состоялась теоретическая лекция. Серьезный противник, который заслуженно вышел в финал. Разбираем их сильные и слабые стороны, придем к общему решению относительно действий против корейцев, и, надеюсь, победим.

Чесно говоря, я еще не успел осознать, что мы пробились в финал. Но дело даже не в том, чтобы понять это - финал нужно выиграть. Вот когда мы победим и возьмем кубок в руки, тогда придет понимание того, что мы сделали. А пока - нет, потому что в голове только одно - настрой на победу.

Восстановился ли я после долгого переезда? Конечно. Мы не первый раз переезжаем на этом турнире, поэтому уже привыкли к этому.

Как я могу оценить свой уровень подготовки, на 100 или 120%? На 220%!

Напомним, чемпионата мира U-20 между Украиной и Южной Кореей состоится в субботу, 15 июня в 19:00 по киевскому времени в городе Лодзь (Польша). На нашем сайте будет доступна текстовая онлайн трансляция поединка.