В голосовании капитан Зари обогнал Богдана Леднева и Артема Громова.

Болельщики луганской Зари признали лучшим игроком своей команды в сезоне-2018/19 полузащитника Александра Караваева, сообщает пресс-служба украинского клуба.

Второе место в опросе занял Богдан Леднев, а тройку лучших замкнул Артем Громов.

В прошлом сезоне Караваев сыграл за Зарю 31 матч (восемь голов) в УПЛ, три в Кубке Украины и четыре (два гола) в Лиге Европы.