Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Караваев стал лучшим игроком Зари в сезоне-2018/19

Комментариев: 0
В голосовании капитан Зари обогнал Богдана Леднева и Артема Громова.
Александр Караваев
Александр Караваев
ФК Заря

Болельщики луганской Зари признали лучшим игроком своей команды в сезоне-2018/19 полузащитника Александра Караваева, сообщает пресс-служба украинского клуба.

Второе место в опросе занял Богдан Леднев, а тройку лучших замкнул Артем Громов.

В прошлом сезоне Караваев сыграл за Зарю 31 матч (восемь голов) в УПЛ, три в Кубке Украины и четыре (два гола) в Лиге Европы.

Поделись:
Теги: футбол, Александр Караваев, Заря
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: zarya-lugansk.com

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь