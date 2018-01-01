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Зинченко разделил с Ярмоленко первое место по стоимости на Transfermarkt

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Трансферная стоимость Александра Зинченко увеличилась на 5 миллионов евро.
Андрей Ярмоленко и Александр Зинченко
Андрей Ярмоленко и Александр Зинченко
УАФ

Известный портал Transfermarkt обновил данные о трансферной стоимости игроков в АПЛ, в результате чего стоимость украинского игрока Манчестер Сити Александра Зинченко выросла на 5 миллионов евро.

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Таким образом, трансферная стоимость Зинченко теперь составляет 20 миллионов евро. Украинец догнал своего соотечественника - игрока Вест Хэма Андрея Ярмоленко, цена которого также составляет 20 миллионов.

Отметим, что стоимость Андрея не изменилась по сравнению с прошлым обновлением. Стоит сказать, что на данный момент Зинченко и Ярмоленко - два самых дорогих украинских футболиста.

К слову, теперь Зинченко делит 16-18 место по стоимости среди игроков Манчестер Сити.

Ранее сообщалось, что Манчестер Сити хочет подписать новый долгосрочный контракт с украинцем Александром Зинченко.

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Теги: Александр Зинченко, Манчестер Сити, Андрей Ярмоленко, Вест Хэм, АПЛ, чемпионат Англии по футболу, стоимость, футбол, вне игры, украинцы
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