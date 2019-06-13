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УЕФА открыл дело из-за поведения болельщиков сборной Украины на матче против Сербии

Комментариев: 1
В организации рассмотрят поведение футбольных фанатов на поединке во Львове.
Украина - Сербия
Украина - Сербия
УАФ

УЕФА открыл дисциплинарное дело против Украины из-за поведения болельщиков на матче отбора к Евро-2020 против сборной Сербии.

В частности, Украину могут наказать за использование пиротехники, бросании предметов на поле, блокировку лестничных проходов и плохого освещения арены.

Отмечается, что организация рассмотрит дело 18 июля.

Напомним, сборная Украины разгромила национальную команду Сербии во Львове со счетом 5:0.

Ранее сообщалось, что тренера сборной Сербии уволили после поражения от Украины.

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Теги: футбол, сборная Украины, сборная Сербии, УЕФА
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Источник: www.uefa.com

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Комментариев (1)
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ВАТА_FUCK    13.06.2019, 20:27
Оценка:  0
ВАТА_FUCK
Плохое освещение тоже из-за болельщиков?
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