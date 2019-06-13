УЕФА открыл дело из-за поведения болельщиков сборной Украины на матче против Сербии

В организации рассмотрят поведение футбольных фанатов на поединке во Львове.

УЕФА открыл дисциплинарное дело против Украины из-за поведения болельщиков на матче отбора к Евро-2020 против сборной Сербии.

В частности, Украину могут наказать за использование пиротехники, бросании предметов на поле, блокировку лестничных проходов и плохого освещения арены.

Отмечается, что организация рассмотрит дело 18 июля.

Напомним, сборная Украины разгромила национальную команду Сербии во Львове со счетом 5:0.

Ранее сообщалось, что тренера сборной Сербии уволили после поражения от Украины.