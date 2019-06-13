УЕФА открыл дело из-за поведения болельщиков сборной Украины на матче против Сербии
В организации рассмотрят поведение футбольных фанатов на поединке во Львове.
УЕФА открыл дисциплинарное дело против Украины из-за поведения болельщиков на матче отбора к Евро-2020 против сборной Сербии.
В частности, Украину могут наказать за использование пиротехники, бросании предметов на поле, блокировку лестничных проходов и плохого освещения арены.
Отмечается, что организация рассмотрит дело 18 июля.
Напомним, сборная Украины разгромила национальную команду Сербии во Львове со счетом 5:0.
Ранее сообщалось, что тренера сборной Сербии уволили после поражения от Украины.
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