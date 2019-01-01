Рафаилов: Я не понимаю, почему дисквалифицировали молодежные команды Олимпика

Генеральный директор Зари считает, что нельзя отстранить от футбола сразу 40 человек.

Генеральный директор Зари Сергей Рафаилов резко высказался в сторону Украинской ассоциации футбола за решение дисквалифицировать молодежные команды Олимпика за участие в договорных матчах.

“Мне непонятно, чем занимаются люди в федерации. На основании чего было принято решение о том, чтобы отстранить от футбола 40 человек?

Я не являюсь адвокатом Олимпика. Да, дыма без огня не бывает, но не могут быть отстранены сразу 40 человек. Нет судебного решения. Да, есть закон, который запрещает делать ставки на фиксированные результаты спортивных соревнований. Однако должно быть проведено расследование, должен быть проведен суд и уже на его основании можно говорить, кто виноват конкретно. Где эти решения?

Исходя из логики, комитет этики и честной игры должен отстранить всю федерацию. Очень часто мы слышим об обысках в федерации, о следственных действиях. А количество журналистских расследований и телевизионных передач о проблемах сотрудников федерации зашкаливает.

Можно временно отстранить от футбола некоторых людей, пока суд не докажет их вину или безвинность. Но кампанейщина и самореклама стояли во главе всего этого дела“, - заявил Рафаилов.

Ранее сообщалось, что УАФ огласит вердикт по Олимпику 14 июня.