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УАФ огласит вердикт по Олимпику 14 июня

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Завтра решится судьба донецкого клуба.
Олимпик
Олимпик
ФК Олимпик

Завтра, 14 июня, исполком Украинской ассоциации футбола объявит решение об участии Олимпика в следующем сезоне УПЛ.

Напомним, у донецкой команды возникли проблемы с аттестацией из-за дисквалификации молодежных команд U-21 и U-19.

Накануне клубы Премьер-лиги на общем собрании проголосовали за то, чтобы оставить донецкий клуб в элитном дивизионе. Олимпику предложили удерживать молодежные команды другого клуба.

Заседание в факсовом режиме началось уже сегодня, 13 июня. Оно продлится до 14 июня. На нем и станет известно, правомерный ли такой вариант.

Ранее Игорь Цыганык резко высказался по поводу поддержки Олимпика другими украинскими клубами.

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Теги: футбол, УАФ, Олимпик, УПЛ
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Источник: УАФ

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