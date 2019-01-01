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Каштру: Мы хотим продолжать побеждать и выигрывать титулы

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Португальский специалист считает, что у донецкой команды есть менталитет победителей.
Луиш Каштру
Луиш Каштру
ФК Шахтер Донецк

Главный тренер донецкого Шахтера Луиш Каштру рассказал о планах на новый сезон.

“Мы следили за Шахтером и знаем, что за последние годы команда выиграла много титулов. Паулу Фонсека провел здесь хорошую работу: три чемпионства, три Кубка, Суперкубок и выход из группы в Лиге чемпионов.

Шахтер - клуб, который привык побеждать и хочет продолжать это делать. Я очень рад, что у меня появилась возможность работать здесь.

Мы хотим продолжать побеждать и выигрывать титулы. Эта цель перед нами уже на ближайший официальный матч – за Суперкубок с Динамо. Постараемся завоевать трофей и успешно провести весь сезон.

В Шахтере сформирован менталитет победителей, и мы хотим продолжить в том же духе. Мы хотим выигрывать благодаря сильным качествам футболистов и радовать наших болельщиков, чтобы их число лишь прибавлялось.

Я хочу, чтобы футбол Шахтера был качественным, атакующим и с большим количеством голевых моментов. Мы должны быть безопасны в обороне, но всегда иметь цель забить. И обязательно нужно, чтобы наши болельщики были довольны. Чтобы в Европе видели наши матчи и понимали, что Шахтер с каждым разом все лучше и сильнее, что он готов выступать на международной арене. Это непростая задача, но я знаю качества игроков и понимаю, что всегда можно становиться еще лучше.

Настроен продолжить работу, начатую Паулу, и надеюсь, что все пройдет очень успешно“, - приводит слова тренера официальный сайт донецкого клуба.

Ранее португальский специалист прокомментировал свое назначение.

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Теги: футбол, Луиш Каштру, Шахтер
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Источник: shakhtar.com

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