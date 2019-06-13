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Ярмоленко: Сборная Украины U-20 - молодцы, они уже герои

Комментариев: 1
Полузащитник национальной сборной уже приступил к тренировкам.
Андрей Ярмоленко
Андрей Ярмоленко
УАФ

Полузащитник сборной Украины Андрей Ярмоленко рассказал о своем восстановлении после травмы и прокомментировал выход Украины U-20 в финал чемпионата мира.

“Со здоровьем все хорошо. Начал тренироваться. Надеюсь, что наберу нужные мне кондиции и в новом сезоне начну радовать игрой и себя, и болельщиков.

Юношеская сборная? Желаю только удачи. Они уже молодцы, герои. Мы за них болеем, переживаем. Надеюсь, что они вернутся с кубком и золотыми наградами“, - сказал Ярмоленко в интервью ФК Десна.

Напомним, Андрея вызывали на июньский сбор национальной команды, где он под присмотром главного тренера выполнял индивидуальный план восстановительных тренировок, и после игры с Сербией покинул расположение команды.

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Теги: футбол, Андрей Ярмоленко, сборная Украины
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Источник: desna.football

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Комментариев (1)
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гость  (аноним)  13.06.2019, 18:08
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гость
А в Украине все герои. Я помню генерала героя Украины, которого наградил Порошенко. Который с одной грананатой заставил отступить боевиков ДНР, воруженных автоматами и гранатометами. Слава героям Куева.
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