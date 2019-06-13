Ярмоленко: Сборная Украины U-20 - молодцы, они уже герои
Полузащитник национальной сборной уже приступил к тренировкам.
Полузащитник сборной Украины Андрей Ярмоленко рассказал о своем восстановлении после травмы и прокомментировал выход Украины U-20 в финал чемпионата мира.
“Со здоровьем все хорошо. Начал тренироваться. Надеюсь, что наберу нужные мне кондиции и в новом сезоне начну радовать игрой и себя, и болельщиков.
Юношеская сборная? Желаю только удачи. Они уже молодцы, герои. Мы за них болеем, переживаем. Надеюсь, что они вернутся с кубком и золотыми наградами“, - сказал Ярмоленко в интервью ФК Десна.
Напомним, Андрея вызывали на июньский сбор национальной команды, где он под присмотром главного тренера выполнял индивидуальный план восстановительных тренировок, и после игры с Сербией покинул расположение команды.
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