Ярмоленко: Сборная Украины U-20 - молодцы, они уже герои

Полузащитник национальной сборной уже приступил к тренировкам.

Полузащитник сборной Украины Андрей Ярмоленко рассказал о своем восстановлении после травмы и прокомментировал выход Украины U-20 в финал чемпионата мира.

“Со здоровьем все хорошо. Начал тренироваться. Надеюсь, что наберу нужные мне кондиции и в новом сезоне начну радовать игрой и себя, и болельщиков.

Юношеская сборная? Желаю только удачи. Они уже молодцы, герои. Мы за них болеем, переживаем. Надеюсь, что они вернутся с кубком и золотыми наградами“, - сказал Ярмоленко в интервью ФК Десна.

Напомним, Андрея вызывали на июньский сбор национальной команды, где он под присмотром главного тренера выполнял индивидуальный план восстановительных тренировок, и после игры с Сербией покинул расположение команды.