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Рафаилов: Все журналисты каналов Футбол являются болельщиками Шахтера

Комментариев: 1
Луганский клуб выступил против создания единого ТВ-пула.
Сергей Рафаилов
Сергей Рафаилов
football.ua

Гениральный директор Зари Сергей Рафаилов прокомментировал результаты сборов клубов-участников украинской Премьер-лиги, на котором рассматривался вопрос создания единого ТВ-пула от телеканалов Футбол 1 и Футбол 2.

"Участников Премьер-лиги просто поставили перед фактом. Мол, у нас есть один желающий транслировать эти матчи - это телеканалы Футбол, и мы должны согласиться. 

Три клуба проголосовали против. Это Заря, Динамо и Днепр-1. Еще два клуба воздержались. Семь команд, которые всегда во всех вопросах двигаются в арьергарде нашего великого клуба, они все голосуют как надо.

Наша позиция и позиция Динамо очень жесткая. Мне не нравится редакторская позиция каналов Футбол, их журналисты и комментаторы. Когда смотришь любую игру чемпионата, то можно заметить, что они не являются беспристрастными. Все они болельщики Шахтера. Их телевизионные передачи о нашем чемпионате на 90% состоят из рассказов об одном клубе.

Я сам болельщик Шахтера с детских лет и помню матчи команды на стадионе Локомотив, когда там еще трибуны не было.

Но в каждом городе хотят знать о своей команде в первую очередь - в Чернигове о Десне, в Коваливке о Колосе и так далее.

Людей просто хотят загнать в платный канал Футбол, чтобы они платили за него и слушали на протяжении всего сезона “Славься, родной Шахтер“. Нас это не устраивает. Поэтому мы против. Свое право будем отстаивать вплоть до судов“,- заявил Рафаилов.

Ранее сообщалось, что в УПЛ ввели дополнительный плей-офф за место в Лиге Европы.

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Теги: футбол, Сергей Рафаилов, Заря
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Источник: zarya-lugansk.com

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Комментариев (1)
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Осталось 500 символов
trgvm1    13.06.2019, 16:07
Оценка:  +2
trgvm1
и он прав я перестал этот канал смотреть ну блевать хочеться просто например великий футбол идет 1час 50 минут из них 1 час 20 мин про кротов ну на хер она нам такая программа нужно кому интересно втыкать столько времени про кротов и татарина рыжего
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