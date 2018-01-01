Стало известно, когда Шахтер и Динамо сразятся за Суперкубок

Определились дата и место проведение матча за Суперкубок Украины.

Матч за Суперкубок Украины состоится в Одессе УПЛ

Розыгрыш 16-го Суперкубка Украины состоится в Одессе.

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Как сообщает официальный сайт УПЛ, новый сезон-2019/20 в украинском футболе начнется поединком за Суперкубок между донецким Шахтером и киевским Динамо.

Встреча состоится 28-го июля на стадионе Черноморец. Это будет рекордный для Суперкубка 10-й раз в одном городе.

Отметим, что Шахтер выступит в качестве действующего чемпиона Украины и обладателя Кубка, а “бело-синие“ в качестве серебряного призера УПЛ. “Горняки“ 8 раз выигрывали Суперкубок, а Динамо - 7 раз.

Ранее сообщалось, что в УПЛ ввели дополнительный плей-офф за место в Лиге Европы.