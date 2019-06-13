Ахметов: Клаусула Фонсеки составляла 5 миллионов, но договорились на 1,5 миллиона

Президент Шахтера рассказал об уходе главного тренера команды Паулу Фонсеки.

Президент Шахтера Ринат Ахметов рассказал об уходе главного тренера команды Паулу Фонсеки в римскую Рому.

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“Мы расстались с Фонсекой по-хорошему, друзьями. Желаем ему удачи, надеюсь, он всегда будет переживать за нашу команду. Мы всегда зарабатываем и это хорошо. У Паулу в контракте был пункт в 5 миллионов евро, но Рим был не готов платить. По-моему, договорились на 1,5 миллиона евро.

Главное то, что наш выбор уважают. Вы помните, что три года назад, когда приходил Паулу, уходил Луческу все говорили о том, а что теперь с клубом, а что теперь с командой. Вы прекрасно помните, как плохо начал Фонсека. Почему? Потому что мы проиграли Суперкубок киевскому Динамо. Мы вылетели из квалификации и не попали в групповой этап Лиги чемпионов.

В принципе, многие говорили о том, что нужно расставаться, это ошибка. Я верил Паулу, но нужно было проявить терпение. И в итоге, он отблагодарил нас яркой и красивой игрой.

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В Лиге Европы мы выиграли все игры, вышли в следующий этап и чемпионство мы выиграли с отрывом в 15 очков над киевским Динамо. Это был первый чемпионат Паулу. Дальше он радовал нас красивой, атакующей игрой и оставил о себе хорошие воспоминания в Шахтере“, - сказал Ахметов в интервью Футбол News.

Напомним, новым главным тренером Шахтера стал португалец Луиш Каштру.