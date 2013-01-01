Динамо обратилось в суд Лозанны по делу о задолженности перед бывшим игроком
Бывший игрок киевского клуба Джеремейн Ленс требует выплатить ему задолженность по зарплате.
В Спортивном арбитражном суде (CAS) города Лозанны пройдет заседание по делу между киевским Динамо и бывшим игроком клуба Джеремейном Ленсом.
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Как сообщает официальный сайт CAS, заседание по этому делу назначено на 31-е июля. На слушании будет рассматриваться вопрос о задолженности Динамо по зарплате перед голландским футболистом. Киевляне требуют наложить на игрока штраф за обвинения в задолженности.
Отметим, что ранее ФИФА рассмотрел жалобу Ленса и принял решение против Динамо. Стоит сказать, что Ленс выступал за Динамо с 2013-го по 2015-й год.
Ранее сообщалось, где Динамо собирается провести летний сбор.
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