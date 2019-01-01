Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Цыганык: Все клубы УПЛ поддержали Олимпик и легализировали "договорняки"

Комментариев: 0
Игорь Цыганык раскритиковал решение украинских клубов.
Игорь Цыганык
Игорь Цыганык
twitter.com/tsyganyk

Известный украинский телеведущий и спортивный журналист Игорь Цыганык резко высказался по поводу того, что все клубы украинской Премьер-лиги поддержали донецкий Олимпик в выдаче аттестата на сезон-2019/20.

Читай также: УАФ отклонила апелляцию Олимпика

“Все клубы поддержали Олимпик в Премьер-лиге на следующий сезон. Они легализировали договорные матчи в украинском футболе. И вообще коррупцию.

Значит, так было можно и можно будет. Теперь пусть больше никто не плачется, что кто-то кому-то сдает или судьи берут деньги. Клубы сами виноваты“, - написал Цыганык на своей страничке в Twitter.

Напомним, что молодежные команды Олимпика признали виновными в участии в договорных матчах. Теперь составы U-19 и U-21 не смогут сыграть в соревнованиях под эгидой УФА, УПЛ и ПФЛ в сезоне-2019/20.

Ранее сообщалось, что Олимпик подал петицию против УАФ на сайте президента Украины.

Поделись:
Теги: Игорь Цыганык, чемпионат Украины по футболу, УПЛ, футбол, Олимпик, скандал, вне игры
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь