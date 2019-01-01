Цыганык: Все клубы УПЛ поддержали Олимпик и легализировали "договорняки"

Игорь Цыганык раскритиковал решение украинских клубов.

Известный украинский телеведущий и спортивный журналист Игорь Цыганык резко высказался по поводу того, что все клубы украинской Премьер-лиги поддержали донецкий Олимпик в выдаче аттестата на сезон-2019/20.

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“Все клубы поддержали Олимпик в Премьер-лиге на следующий сезон. Они легализировали договорные матчи в украинском футболе. И вообще коррупцию.

Значит, так было можно и можно будет. Теперь пусть больше никто не плачется, что кто-то кому-то сдает или судьи берут деньги. Клубы сами виноваты“, - написал Цыганык на своей страничке в Twitter.

Всі клуби підтримали Олімпік у Прем‘єр-лізі на наступний сезон! Вони легалізували договірні матчі в українському футболі! І загалом корупцію! Значить так було можна і можна буде! Тепер хай більше ніхто не плачеться, що хтось комусь здає, чи судді беруть гроші! Клуби самі винні!! — Igor Tsyganyk (@tsyganyk) 12 июня 2019 г.

Напомним, что молодежные команды Олимпика признали виновными в участии в договорных матчах. Теперь составы U-19 и U-21 не смогут сыграть в соревнованиях под эгидой УФА, УПЛ и ПФЛ в сезоне-2019/20.

Ранее сообщалось, что Олимпик подал петицию против УАФ на сайте президента Украины.