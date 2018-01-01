Олимпик подал петицию против УАФ на сайте президента Украины

Клуб зарегистрировал петицию против Украинской ассоциации футбола на сайте президента Украины Владимира Зеленского.

Олимпик зарегистрировал петицию на сайте президента Украины Владимира Зеленского с призывом разобраться с коррупцией в Украинской ассоциации футбола.

“Ассоциация футбола Украины вместо защиты профессиональных футбольных клубов занимается их уничтожением.

За последние 5 лет футбол, как и вся наша страна, пережил непростые времена. С футбольной карты исчезло много профессиональных клубов. Олимпик уже 6-й год вынужден играть вдалеке от дома. Несмотря на все трудности, команда из года в год доказывает свое право находиться в элите украинского чемпионата в честной борьбе на футбольном поле. Но сейчас у “олимпийцев“ хотят его отобрать в кабинетах чиновников.

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В 2017 году УАФ сфальсифицировала дело о договорных матчах против молодежных команд Олимпика. Позже шестерых футболистов навсегда лишили права заниматься делом их жизни. Теперь Олимпик на том же основании пытаются лишить права выступать в Премьер-лиге, отказав в выдаче аттестата на следующий сезон.

У нашей команды есть доказательства, что экспертизы, которые легли в основу всех обвинений, на самом деле никогда не проводились. УАФ просто подделала их, сделав наш клуб заложником своих кулуарных политических игр.

Просим президента Зеленского, как гаранта верховенства права в Украине, обратить внимание и публично отреагировать на эту ситуацию“, - написано в петиции на официальном сайте президента Украины.

Отметим, что автором петиции выступает Роман Лопатин, который указан на сайте Олимпика в должности пресс-аташе клуба.

Ранее сообщалось, что Украинская ассоциация футбола отклонила апелляцию Олимпика по делу о договорных матчах.