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Олимпик подал петицию против УАФ на сайте президента Украины

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Клуб зарегистрировал петицию против Украинской ассоциации футбола на сайте президента Украины Владимира Зеленского.
Олимпик требует разобраться с УАФ
Олимпик требует разобраться с УАФ
ФК Олимпик

Олимпик зарегистрировал петицию на сайте президента Украины Владимира Зеленского с призывом разобраться с коррупцией в Украинской ассоциации футбола.

“Ассоциация футбола Украины вместо защиты профессиональных футбольных клубов занимается их уничтожением.

За последние 5 лет футбол, как и вся наша страна, пережил непростые времена. С футбольной карты исчезло много профессиональных клубов. Олимпик уже 6-й год вынужден играть вдалеке от дома. Несмотря на все трудности, команда из года в год доказывает свое право находиться в элите украинского чемпионата в честной борьбе на футбольном поле. Но сейчас у “олимпийцев“ хотят его отобрать в кабинетах чиновников. 

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В 2017 году УАФ сфальсифицировала дело о договорных матчах против молодежных команд Олимпика. Позже шестерых футболистов навсегда лишили права заниматься делом их жизни. Теперь Олимпик на том же основании пытаются лишить права выступать в Премьер-лиге, отказав в выдаче аттестата на следующий сезон.

У нашей команды есть доказательства, что экспертизы, которые легли в основу всех обвинений, на самом деле никогда не проводились. УАФ просто подделала их, сделав наш клуб заложником своих кулуарных политических игр. 

Просим президента Зеленского, как гаранта верховенства права в Украине, обратить внимание и публично отреагировать на эту ситуацию“, - написано в петиции на официальном сайте президента Украины.

Отметим, что автором петиции выступает Роман Лопатин, который указан на сайте Олимпика в должности пресс-аташе клуба.

Ранее сообщалось, что Украинская ассоциация футбола отклонила апелляцию Олимпика по делу о договорных матчах.

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Теги: Олимпик, УАФ, Украинская ассоциация футбола, президент Украины, петиция, футбол, вне игры
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