Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Палкин: Вместе с Луишем Каштру Шахтер ждут новые победы

Комментариев: 0
Андрей Палкин рассказал о назначении нового главного тренера Шахтера.
Луиш Каштру и Сергей Палкин
Луиш Каштру и Сергей Палкин
ФК Шахтер

Генеральный директор Шахтера Сергей Палкин рассказал о назначении португальского тренера Луиша Каштру новым наставником донецкого клуба.

Читай также: Ахметов: Луиш Каштру очень подойдет под нашу философию и под наш стиль игры

“ФК Шахтер подписал двухлетнее соглашение с португальским тренером Луишем Каштру. Это сильный и опытный специалист, за которым мы давно следили и возможности которого хорошо знаем. Нам импонирует его видение игры, понимание тренировочного процесса и умение работать с молодыми футболистами. Наш выбор полностью соответствует философии и стратегии клуба.

Уверен, вместе с Луишем Каштру Шахтер ждут новые победы и большие достижения“, - написал Палкин на своей странице в Facebook.

Напомним, экс-тренер Шахтера Паулу Фонсека подписал контракт с римской Ромой.

Поделись:
Теги: Луиш Каштру, Сергей Палкин, Шахтер, Шахтер Донецк, чемпионат Украины по футболу, УПЛ, футбол
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь