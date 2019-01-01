Палкин: Вместе с Луишем Каштру Шахтер ждут новые победы
Генеральный директор Шахтера Сергей Палкин рассказал о назначении португальского тренера Луиша Каштру новым наставником донецкого клуба.
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“ФК Шахтер подписал двухлетнее соглашение с португальским тренером Луишем Каштру. Это сильный и опытный специалист, за которым мы давно следили и возможности которого хорошо знаем. Нам импонирует его видение игры, понимание тренировочного процесса и умение работать с молодыми футболистами. Наш выбор полностью соответствует философии и стратегии клуба.
Уверен, вместе с Луишем Каштру Шахтер ждут новые победы и большие достижения“, - написал Палкин на своей странице в Facebook.
Напомним, экс-тренер Шахтера Паулу Фонсека подписал контракт с римской Ромой.
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