Палкин: Вместе с Луишем Каштру Шахтер ждут новые победы

Андрей Палкин рассказал о назначении нового главного тренера Шахтера.

Генеральный директор Шахтера Сергей Палкин рассказал о назначении португальского тренера Луиша Каштру новым наставником донецкого клуба.

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“ФК Шахтер подписал двухлетнее соглашение с португальским тренером Луишем Каштру. Это сильный и опытный специалист, за которым мы давно следили и возможности которого хорошо знаем. Нам импонирует его видение игры, понимание тренировочного процесса и умение работать с молодыми футболистами. Наш выбор полностью соответствует философии и стратегии клуба.

Уверен, вместе с Луишем Каштру Шахтер ждут новые победы и большие достижения“, - написал Палкин на своей странице в Facebook.

Напомним, экс-тренер Шахтера Паулу Фонсека подписал контракт с римской Ромой.