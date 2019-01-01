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Каштру: У меня было несколько предложений, но я выбрал Шахтер

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Новый главный тренер донецкого клуба прокомментировал свое назначение.
Луиш Каштру
Луиш Каштру
ФК Шахтер

Португальский тренер Луиш Каштру высказался по поводу своего назначения в донецкий Шахтер.

"Это особенный момент для меня. Я очень обрадовался приглашению Шахтера. У меня в руках было несколько проектов для принятия решения. Но как только я получил предложение от Шахтера, смотрел лишь в сторону этого клуба.

Я действительно достаточно давно за ним следил, поскольку португальский тренер Паулу Фонсека работал здесь, к тому же ранее мы уже пересекались с ним в Порту. Он один из лучших специалистов нашей страны.

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Знаю, какой футбол демонстрирует Шахтер. Рад, что стал частью клуба. Президент очень любит футбол и говорит о нем эмоционально. Он хочет видеть Шахтер, который становится все лучше и сильнее, демонстрирует красивый атакующий футбол. Наши пути сходятся. Будем много работать, чтобы радовать болельщиков", - цитирует Каштру пресс-служба Шахтера.

Напомним, экс-тренер донецкого Шахтера Паулу Фонсека стал главным тренером римской Ромы.

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Теги: Луиш Каштру, Шахтер, Шахтер Донецк, чемпионат Украины по футболу, УПЛ, футбол
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