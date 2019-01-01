В УПЛ ввели дополнительный плей-офф за место в Лиге Европы

Команды из нижней шестерки получат право побороться за место в еврокубках.

Сегодня, 12-го июня, было проведено общее собрание клубов УПЛ, на котором были внесены некоторые изменения в регламент соревнований.

Как сообщает официальный сайт УАФ, по окончании ІІ этапа чемпионата Украины сезона-2019/20 состоится дополнительный раунд плей-офф за право сыграть в Лиге Европы.

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В первом раунде, который будет состоять из одного матча, 5-я команда примет на своем поле 8-ю, а 6-я команда сыграет с 7-й. Победители пар разыграют между собой последнюю путевку в ЛЕ в одном матче на поле команды, занявшей более высокое место в итоговой таблице.

Если путевку в ЛЕ получит победитель Кубка Украины, то в плей-офф примут участие команды с 4-го по 7 места.

Ранее сообщалось, что Карпаты сохранили место в УПЛ на следующий сезон.