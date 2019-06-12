Ахметов: Луиш Каштру очень подойдет под нашу философию и под наш стиль игры

Президент донецкого Шахтера прокомментировал назначение нового главного тренера.

Президент Шахтера Ринат Ахметов высказался по поводу назначения Луиша Каштру новым главным тренером клуба, а также поблагодарил Паулу Фонсеку за проделанную работу.

“Прежде всего я хочу поблагодарить Паулу за прекрасную работу, которую он провел с футбольным клубом Шахтер. Мы завоевали семь трофеев: три чемпионства, три Кубка и Суперкубок. Я думаю, нам есть за что сказать огромное спасибо Паулу и его помощникам.

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Я хочу пожелать ему удачи в Риме. Расстались мы по-хорошему, друзьями. Мы желаем ему удачи, надеюсь, он точно так же будет переживать за нашу команду. Это было для нас быстро и неожиданно. Но я только что представил нового главного тренера. Это португальский специалист Луиш Каштру.

Он очень ответственный, очень амбициозный и работоспособный. Самое главное - он еще тренировал и молодежь. Он был готов со мной говорить по каждому игроку. Он знал характеристики каждого игрока. Внимательно следил за выступлениями футбольного клуба Шахтер уже, наверное, не первый год. Видно, чувствовал, ему интуиция подсказывала, что когда-то он станет главным тренером нашей команды. А мы внимательно следили за ним. И нам интуиция подсказывала, что когда-нибудь он точно станет главным тренером нашей команды.

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Этот специалист очень сильно подойдет под нашу философию и под наш стиль игры. И будет радовать наших болельщиков яркой, красивой, атакующей и победной игрой. У него прекрасные идеи, и это очень сильный специалист. Мы связываем с ним огромные надежды, и я убежден, что у него получится“, - приводит слова Ахметова официальный сайт Шахтера.

Напомним, сегодня, 12-го июня, Шахтер официально объявил о назначении Луиша Каштру новым главным тренером команды.