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Официально: Луиш Каштру возглавил Шахтер

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Донецкий Шахтер официально объявил о назначении нового главного тренера.
Луиш Каштру
Луиш Каштру
ФК Шахтер

Шахтер официально объявил имя нового главного тренера.

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Как сообщает пресс-служба “горняков“, у руля клуба стал португальский специалист Луиш Мануэль Рибейру де Каштру. 57-летний специалист вступил в должность 12-го июня. Его контракт рассчитан на два года.

Луиш Каштру и Андрей Палкин
Луиш Каштру и Андрей Палкин
ФК Шахтер

Отметим, что Луиш Каштру стал 33-м тренером в истории донецкого клуба. Ради "оранжево-черных" Каштру покинул Виторию Гимараэш, которая, по информации СМИ, получила компенсацию в 1 миллион евро.

Напомним, накануне Паулу Фонсека покинул пост главного тренера Шахтера и возглавил римскую Рому.

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Теги: Шахтер, Шахтер Донецк, чемпионат Украины по футболу, УПЛ, футбол, вне игры, тренер
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