Официально: Луиш Каштру возглавил Шахтер

Донецкий Шахтер официально объявил о назначении нового главного тренера.

Шахтер официально объявил имя нового главного тренера.

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Как сообщает пресс-служба “горняков“, у руля клуба стал португальский специалист Луиш Мануэль Рибейру де Каштру. 57-летний специалист вступил в должность 12-го июня. Его контракт рассчитан на два года.

Луиш Каштру и Андрей Палкин ФК Шахтер

Отметим, что Луиш Каштру стал 33-м тренером в истории донецкого клуба. Ради "оранжево-черных" Каштру покинул Виторию Гимараэш, которая, по информации СМИ, получила компенсацию в 1 миллион евро.

Напомним, накануне Паулу Фонсека покинул пост главного тренера Шахтера и возглавил римскую Рому.