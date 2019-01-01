Лунин: Теперь все наши мысли будут только о финале ЧМ

Украинский футболист признался, что выход в финал турнира дался команде нелегко.

Голкипер сборной Украины U-20 Андрей Лунин прокомментировал победу против Италии (1:0) в полуфинале молодежного чемпионата мира.

Читай также: Петраков: Уже начал думать, что дополнительного времени не выдержим вдесятером

“Игра получилась действительно очень сложной. Сейчас хочется отдохнуть, восстановиться и готовиться к финалу. Все эмоции уже оставили позади - в раздевалке, на поле. Теперь все мысли будут только о финале.

Италия - хорошая команда, дисциплинированная. Она грамотно играла, у нее выносливые футболисты.

Там было нарушение правил против нашего защитника, поэтому судья принял правильное и справедливое решение“, - цитирует Лунина официальный сайт УАФ.

В финале Украина сыграет против Южной Кореи. Поединок состоится 15 июня в городе Лодзь.