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Лунин: Теперь все наши мысли будут только о финале ЧМ

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Украинский футболист признался, что выход в финал турнира дался команде нелегко.
Андрей Лунин
Андрей Лунин
Getty Images

Голкипер сборной Украины U-20 Андрей Лунин прокомментировал победу против Италии (1:0) в полуфинале молодежного чемпионата мира.

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“Игра получилась действительно очень сложной. Сейчас хочется отдохнуть, восстановиться и готовиться к финалу. Все эмоции уже оставили позади - в раздевалке, на поле. Теперь все мысли будут только о финале.

Италия - хорошая команда, дисциплинированная. Она грамотно играла, у нее выносливые футболисты.

Там было нарушение правил против нашего защитника, поэтому судья принял правильное и справедливое решение“, - цитирует Лунина официальный сайт УАФ.

В финале Украина сыграет против Южной Кореи. Поединок состоится 15 июня в городе Лодзь.

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Теги: футбол, Андрей Лунин, сборная Украины U-20
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Источник: УАФ

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