Булеца: Мы приложим максимум усилий, чтобы победить на чемпионате мира

Украинский футболист признался, что у команды еще остались силы.

Полузащитник сборной Украины U-20 Сергей Булеца прокомментировал выход команды в финал чемпионата мира.

“Спасибо нашим болельщикам. Поддержка двенадцатого игрока помогала нам на протяжении всего матча. Горжусь всеми ребятами, тренерами, персоналом, большое им спасибо.

Мы приложим максимум усилий, чтобы победить на этом чемпионате. Без разницы - играть с Эквадором или Южной Кореей. Мы просто хотим добиться своей цели.

Конечно, силы на финал еще остались. Сейчас мы восстановимся и дадим бой“, – цитирует Булецу официальный сайт УАФ.

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Напомним, в финале Украина сыграет против Южной Кореи. Поединок состоится 15 июня в городе Лодзь.