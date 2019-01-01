Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Булеца: Мы приложим максимум усилий, чтобы победить на чемпионате мира

Комментариев: 0
Украинский футболист признался, что у команды еще остались силы.
Сергей Булеца
Сергей Булеца
Getty Images

Полузащитник сборной Украины U-20 Сергей Булеца прокомментировал выход команды в финал чемпионата мира.

“Спасибо нашим болельщикам. Поддержка двенадцатого игрока помогала нам на протяжении всего матча. Горжусь всеми ребятами, тренерами, персоналом, большое им спасибо.

Мы приложим максимум усилий, чтобы победить на этом чемпионате. Без разницы - играть с Эквадором или Южной Кореей. Мы просто хотим добиться своей цели.

Конечно, силы на финал еще остались. Сейчас мы восстановимся и дадим бой“, – цитирует Булецу официальный сайт УАФ.

Смотрите также видео обзор матча Украина U-20 – Италия U-20. 

Напомним, в финале Украина сыграет против Южной Кореи. Поединок состоится 15 июня в городе Лодзь.

Поделись:
Теги: футбол, Украина U-20, Сергей Булеца, ЧМ-2019
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: УАФ
Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь