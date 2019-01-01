Петраков: Уже начал думать, что дополнительного времени не выдержим вдесятером

Александр Петраков прокомментировал выход юношеской сборной в финал чемпионата мира.

Главный тренер юношеской сборной Украины U-20 Александр Петраков поделился впечатлениями о матче своих подопечных против Италии и выходе в финал чемпионата мира.

"Я очень счастлив, что мы победили. Анализ матча будет позже. Доволен ребятами - это их победа. Доволен и своими помощниками, ведь тренерско-административный штаб очень много работал. Они вместе сделали это дело. Также хотел бы поздравить наших болельщиков. Если мы порадовали кого-то в Украине, то будем очень счастливы. Тем не менее, мы уже начинаем готовиться к финалу.

Булеца - замечательный парень во всех отношениях, растет хороший футболист. Он молодец, что забил решающий мяч, но кого-то отдельно выделять не стану. Буду акцентировать внимание на всей команде, которая заслужила эту победу. Ну а Сергея, игрока киевского Динамо, поздравляю с тем, что он принес нам выход в финал.

Момент с отмененным голом? Я не видел этот эпизод. Но капитан команды Валерий Бондарь сказал, что соперник просто ударил его локтем. Хорошо, что есть справедливость, и судья принял логичное и правильное решение. Я уже думал, что мы не выдержим в дополнительное время, ведь играли вдесятером, не было замен... Но, как говорится, Бог нам помог", - цитирует Петракова Украинская ассоциация футбола.

Напомним, Украина удержала минимальную победу над Италией и обеспечила себе выход в финал чемпионата мира. Соперником нашей сборной в финале станет Эквадор или Южная Корея.

Смотри также видео гола и обзор матча Украина - Италия.