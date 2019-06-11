Украина вышла в финал молодежного чемпионата мира

Гол Булецы вывел юношескую сборную Украины в финал чемпионата мира.

Юношеская сборная Украины выиграла у Италии в полуфинале чемпионата мира U-20 со счетом 1:0 и сыграет в финальном матче.

Единственный гол в матче провел Сергей Булеца на 65-й минуте - Сергей замкнул прострел Конопли.

Стоит отметить, что концовку матча сборная Украины доигрывала в меньшинстве. На 79-й минуте Денис Попов получил вторую желтую карточку за грубую игру локтем.

Италия была близка к тому, чтобы перед финальным свистком сравнять счет. Скамакка выиграл борьбу у Бондаря и забил, но гол был отменен после просмотра момента с помощью VAR — итальянец ударил Бондаря локтем.

В финале команде Петракова будет противостоять победитель второго полуфинала между Эквадором и Южной Кореей.

Украина – Италия 1:0

Гол: Булеца, 65

Украина U-20: Лунин, Попов, Бондарь, Конопля, Чех (Хахлев, 69), Бескоровайный, Дришлюк, Корниенко, Булеца (Сафронов, 83), Сикан (Супряга, 63), Кащук.

Италия U-20: Плиццари, Пеллегрини, Дель Прато, Раньери, Габбия, Эспозито (Капоне, 73), Фраттези (Альберико, 46), Белланова, Трипальделли (Оливьери, 84), Скамакка, Пинамонти.

Предупреждения: Сикан (1), Попов (55), Раньери (75).

Удаление: Попов (79).