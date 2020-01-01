Малиновский: Cложно оценить турнирные перспективы сборной Украины
Полузащитник сборной Украины Руслан Малиновский прокомментировал победу над сборной Люксембурга в отборе на Евро-2020.
"Слишком много сил забрал победный поединок с Сербией. Впрочем, нужно отдать должное и сборной Люксембурга, которая в последнее время резко прибавила.
Нам удалось добыть шесть очков в двух встречах, хотя в матче с Люксембургом, действительно, в командном механизме случались сбои.
Пока что сложно дать однозначный ответ по поводу турнирных перспектив Украины. Думаю, что определенность появится после следующих поединков с литовцами
Шевченко поздравил нас с победой, сказал, что игра получилась тяжелой, но мы дотерпели до конца и победили. Это сейчас главное.", – сказал Малиновский.
Следующий матч сборной Украины в рамках отбора на Евро-2020 пройдет 7 сентября против сборной Литвы. В данный момент подопечные Андрея Шевченко лидируют в группе B, имея в своем активе 10 пунктов.
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