Малиновский: Cложно оценить турнирные перспективы сборной Украины

Украинец считает, что матч с Люксембургом был очень сложным.

Полузащитник сборной Украины Руслан Малиновский прокомментировал победу над сборной Люксембурга в отборе на Евро-2020.

"Слишком много сил забрал победный поединок с Сербией. Впрочем, нужно отдать должное и сборной Люксембурга, которая в последнее время резко прибавила.

Нам удалось добыть шесть очков в двух встречах, хотя в матче с Люксембургом, действительно, в командном механизме случались сбои.

Пока что сложно дать однозначный ответ по поводу турнирных перспектив Украины. Думаю, что определенность появится после следующих поединков с литовцами

Шевченко поздравил нас с победой, сказал, что игра получилась тяжелой, но мы дотерпели до конца и победили. Это сейчас главное.", – сказал Малиновский.

Следующий матч сборной Украины в рамках отбора на Евро-2020 пройдет 7 сентября против сборной Литвы. В данный момент подопечные Андрея Шевченко лидируют в группе B, имея в своем активе 10 пунктов.