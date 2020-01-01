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Караваев: Шевченко опять смог до нас достучаться

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Александр Караваев объяснил, в чем были сложности игры со сборной Люксембурга.
Александр Караваев
Александр Караваев
ФФУ (УАФ)

Защитник сборной Украины Александр Караваев прокомментировал ответный поединок против команды из Люксембурга в рамках отбора на Евро-2020.

По словам игрока, футболисты украинской команды смогли реализовать все, о чем их просил главный тренер Андрей Шевченко.

"Поединок с Люксембургом отличался от предыдущего противостояния с Сербией. Если балканцы позволяли нам играть, матч проходил на встречных курсах, то сборная Люксембурга полностью сосредоточилась на обороне, и взломать такую ​​насыщенную защиту было непросто. Тем более, что, открыв счет в дебюте, в дальнейшем мы не преуспели с реализацией.

Сейчас уровень европейских сборных заметно выровнялся, кроме того, провести два спаренных матча на одном дыхании чрезвычайно сложно. Здесь важно проявить тактическую гибкость и добиться максимального результата. Нам это удалось, хотя, согласен, особой динамики в наших действиях не было, что облегчало гостям задачу сохранить интригу в поединке до финального свистка.

Важно, что все, что говорил Андрей Николаевич (Шевченко - ред.), выполнялось. Ему снова удалось достучаться до нас, мы прекрасно понимали, что от нас требуется. Да, не все получалось, но главное, что мы закрепились на первом месте в группе, сохранив свои ворота в неприкосновенности. Для меня как для защитника это очень важно", - цитирует Караваева Украинская ассоциация футбола.

Напомним, Украина одержала минимальную победу над Люксембургом во Львове. Смотри видео голов и обзор матча

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Теги: Александр Караваев, сборная Украины по футболу, Евро-2020
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