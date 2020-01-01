Лунин вернулся в расположение молодежной сборной Украины

Голкипер может сыграть в полуфинальном матче против Италии.

Вратарь Андрей Лунин присоединился к юношеской сборной Украины на чемпионате мира U-20 в Польше, сообщает пресс-служба УАФ.

Футболист прилетел в Гданськ чартерным рейсом со Львова около двух часов ночи с 10 на 11 июня.

Напомним, главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко вызывал Лунина в национальную комнду во время матчей отбора на Евро-2020 против Сербии (5:0) и Люксембурга (1:0).

Андрей присутствовал на завтраке юношеской команды, а также принял участие в традиционной прогулке сборной перед поединком.

Сегодня, 11 мая, в Гдыне сборная Украины U-20 сыграет с Италией за путевку в финал молодежного чемпионата мира. На нашем сайте будет доступна текстовая онлайн трансляция поединка. Стартовый свисток - в 18:30 по киевскому времени.