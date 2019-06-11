Динамо интересуется услугами Зозули - источник

Нападающий может вернутся в Украину.

Нападающий испанского Альбасете Роман Зозуля может перейти в киевское Динамо.

По информации источника, киевский клуб хочет вернуть своего воспитанника. Несмотря на то, что переговоры между сторонами находятся лишь на предварительном этапе, Зозуля уже получил предложение и раздумывает над ним.

Напомним, что контракт украинца с испанским клубом рассчитан до лета этого года, но если Альбасете попадет в Ла Лигу, то соглашение будет подписано автоматически.

Отметим, что команда Зозули заняла четвертое место во втором по силе испанском дивизионе и теперь ожидает стыковые матчи за право выступать в Примере.

Напомним, Зозуля - воспитанник киевского Динамо, но так и не сумев закрепиться в первой команде, в 2011 году он перешел в Днепр, где выступал до 2016 года.