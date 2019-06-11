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Динамо интересуется услугами Зозули - источник

Комментариев: 2
Нападающий может вернутся в Украину.
Роман Зозуля
Роман Зозуля
dynamo.kiev.u

Нападающий испанского Альбасете Роман Зозуля может перейти в киевское Динамо.

По информации источника, киевский клуб хочет вернуть своего воспитанника. Несмотря на то, что переговоры между сторонами находятся лишь на предварительном этапе, Зозуля уже получил предложение и раздумывает над ним.

Напомним, что контракт украинца с испанским клубом рассчитан до лета этого года, но если Альбасете попадет в Ла Лигу, то соглашение будет подписано автоматически.

Отметим, что команда Зозули заняла четвертое место во втором по силе испанском дивизионе и теперь ожидает стыковые матчи за право выступать в Примере.

Напомним, Зозуля - воспитанник киевского Динамо, но так и не сумев закрепиться в первой команде, в 2011 году он перешел в Днепр, где выступал до 2016 года. 

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Теги: футбол, Роман Зозуля, Альбасете, Динамо
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Источник: dynamo.kiev.ua

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Комментариев (2)
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гость  (аноним)  11.06.2019, 14:16
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гость
Да нах ему эта динама нулевая. При очном матче, Альбасете бы динаму уделала 100%. Живи себе в нормальной, стабильной стране, в клубе уважают, болелы любят - что еще нужно? Даже если не попадут в Примеру, лучше играть в Сегунде, чем в ЧУ.
гость  (аноним)  11.06.2019, 14:09
Оценка:  0
гость
понабирают калек какихто, он старый уже нах он нужен и так динамо днище позорное купите нормальных игроков и тренера в европе.
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