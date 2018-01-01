Сборная Украины забила самый быстрый гол при Шевченко

Роман Яремчук отметился на шестой минуте в матче против Люксембурга.

В рамках отборочного матча к Евро-2020 против Люксембурга (1:0) нападающий Роман Яремчук поразил ворота соперника уже на шестой минуте поединка.

Этот мяч стал самым быстрым голом под руководством главного тренера Андрея Шевченко. Кроме того, это первый забитый мяч до 15 минуты.

Шевченко возглавил сборную Украины в июле 2016 года. За этом время команда провела 27 матчей, где забила 38 мячей и пропустила 21 гол.

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