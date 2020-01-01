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Зинченко: Нам есть куда совершенствоваться

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Футболист считает, что в таких играх, как против Люксембурга, Украина должна играть первым номером.
Александр Зинченко
Александр Зинченко
УАФ

Хавбек сборной Украины Александр Зинченко прокомментировал победу над Люксембургом в рамках отборочного турнира на Евро-2020.

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“Мы добыли очень важные три очка. Хочу поблагодарить за поддержку наших болельщиков, это был просто космос.

Что касается игры, то, как и ожидалось, соперник сыграл компактно, было сложно найти свободные зоны. Мы еще растем как команда, нам есть куда совершенствоваться, но рисунок уже вырисовывается.

Условия у нас были одинаковые. Люксембург тоже играл несколько дней назад, причем на искусственном газоне и на выезде. Никаких отмазок я искать не буду. В таких матчах мы должны играть первым номером.

Моя игра? Перед глазами тот момент в первом тайме. Забей я тогда второй мяч, поединок сложился бы по-другому. В голове было много решений. В результате пробил просто мимо вратаря.

Против Манчестер Сити 90% команд играют так же, как Люксембург: 11 игроков находятся за линией мяча. Непросто вскрывать такую оборону. В таком случае для тренера нужно время. Нужно, чтобы каждый игрок понял общую идею.

Думаю, в таких матчах нужно использовать фланги, забегания, прострелы, дальние удары“, - сказал Зинченко.

Смотрите также видео обзор матча Украина - Люксембург.

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Теги: футбол, Александр Зинченко, сборная Украины, Евро-2020
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Источник: footballua.tv

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