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Валидольная, но очень важная победа: реакция соцсетей на победу Украины над Люксембургом

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Читайте лучшие комментарии экспертов и фанатов о победе сборной Украины над Люксембургом.
Украина победила Люксембург: реакция соцсетей
Украина победила Люксембург: реакция соцсетей
УАФ

Сборная Украины минимально переиграла сборную Люксембурга в матче квалификации на Евро-2020. Единственный гол на счету Романа Яремчука.

Смотрите видео голов матча Украина - Люксембург.

Читайте реакцию соцсетей на победу сборной Украины над Люксембургом:

Вашему вниманию также комментарий главного тренера сборной Украины Андрея Шевченко.

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Теги: футбол, сборная Украины, сборная Люксембурга, Евро-2020, реакция соцсетей
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