Валидольная, но очень важная победа: реакция соцсетей на победу Украины над Люксембургом

Читайте лучшие комментарии экспертов и фанатов о победе сборной Украины над Люксембургом.

Сборная Украины минимально переиграла сборную Люксембурга в матче квалификации на Евро-2020. Единственный гол на счету Романа Яремчука.

Смотрите видео голов матча Украина - Люксембург.

Читайте реакцию соцсетей на победу сборной Украины над Люксембургом:

Минимальная валидольная, но очень важная победа сборной Украины над Люксембургом. Не вдаваясь в тактический анализ, я рад, что ребята проявили характер и были единым целым. Увидимся после лета! 🇺🇦✌🏽 — Levchenko Evgeniy (@elevchenko) 10 июня 2019 г.

Вот как оценить игру сб Украины, (5:0) выносят Сербию, во втором матче с горем пополам (1:0) обыграли Люксембург. Да, две победы, но такая разница между играми... Хорошо есть отрыв, пока первые. — Aleksandr. (@AlexVl74) 10 июня 2019 г.

У нас так часто: після шаленого піднесення настає розчарування. Українські гірки. Але головне, що три очки. Шкода, що не три заміни;) Здалося в другому таймі, що в хід пішли конспекти Фоменка;) — Alex Zolotogorskiy (@zolotogorskiy) 10 июня 2019 г.

5 матчів із листопада минулого року не програє Україна 🇺🇦

3 перемоги, 2 нічиї, 8:1

Львів лишається гостинним домом для збірної 🦁#УкраїнаЛюксембург #UKRLUX — Artur Valerko (@ArchieValerko) 10 июня 2019 г.

В отличие от резни сербов матч с Люксембургом сложился тяжело, но полезно. Три очка взяли, а заодно получили жесткое напоминание, что ноги нужно держать на земле - “двойнички“ наша команда не слишком тянет чисто физически. В любом случае - поздравления и чистая радость!!! — Artem Frankov (@frankov11) 10 июня 2019 г.

Україна-Люксембург, що це було? — Юрий Мухин (@mukhin_ua) 10 июня 2019 г.

У Шевы синдром Фоменко-Хацкевича? Играем отвратительное, все устали, а замен нету?! А как же слова о том, что рассчитываем на всех? Малина, Яремчук едва на ногах стоят!#УкраїнаЛюксембург — falce9 (@falce95) 10 июня 2019 г.

Зинченко красавчик. Везде успевает. ) — Daily_Neuer (@DH_Neuer) 10 июня 2019 г.

“Боролись и вытерпели“(с) А.Хацкевич. Все по классику) Это та игра к которой мы привыкли) А может нужна была ротация?#УкраїнаЛюксембург , #Головнакоманда — falce9 (@falce95) 10 июня 2019 г.

Об'єктивно кажучи, 2/3 складу Люксембургу не загубилися б у нинішній УПЛ #УкраїнаЛюксембург #UKRLUX — Artur Valerko (@ArchieValerko) 10 июня 2019 г.

Вашему вниманию также комментарий главного тренера сборной Украины Андрея Шевченко.