Валидольная, но очень важная победа: реакция соцсетей на победу Украины над Люксембургом
Сборная Украины минимально переиграла сборную Люксембурга в матче квалификации на Евро-2020. Единственный гол на счету Романа Яремчука.
Смотрите видео голов матча Украина - Люксембург.
Читайте реакцию соцсетей на победу сборной Украины над Люксембургом:
Минимальная валидольная, но очень важная победа сборной Украины над Люксембургом. Не вдаваясь в тактический анализ, я рад, что ребята проявили характер и были единым целым. Увидимся после лета! 🇺🇦✌🏽— Levchenko Evgeniy (@elevchenko) 10 июня 2019 г.
Вот как оценить игру сб Украины, (5:0) выносят Сербию, во втором матче с горем пополам (1:0) обыграли Люксембург. Да, две победы, но такая разница между играми... Хорошо есть отрыв, пока первые.— Aleksandr. (@AlexVl74) 10 июня 2019 г.
У нас так часто: після шаленого піднесення настає розчарування. Українські гірки. Але головне, що три очки. Шкода, що не три заміни;) Здалося в другому таймі, що в хід пішли конспекти Фоменка;)— Alex Zolotogorskiy (@zolotogorskiy) 10 июня 2019 г.
5 матчів із листопада минулого року не програє Україна 🇺🇦— Artur Valerko (@ArchieValerko) 10 июня 2019 г.
3 перемоги, 2 нічиї, 8:1
Львів лишається гостинним домом для збірної 🦁#УкраїнаЛюксембург #UKRLUX
В отличие от резни сербов матч с Люксембургом сложился тяжело, но полезно. Три очка взяли, а заодно получили жесткое напоминание, что ноги нужно держать на земле - “двойнички“ наша команда не слишком тянет чисто физически. В любом случае - поздравления и чистая радость!!!— Artem Frankov (@frankov11) 10 июня 2019 г.
Україна-Люксембург, що це було?— Юрий Мухин (@mukhin_ua) 10 июня 2019 г.
У Шевы синдром Фоменко-Хацкевича? Играем отвратительное, все устали, а замен нету?! А как же слова о том, что рассчитываем на всех? Малина, Яремчук едва на ногах стоят!#УкраїнаЛюксембург— falce9 (@falce95) 10 июня 2019 г.
Зинченко красавчик. Везде успевает. )— Daily_Neuer (@DH_Neuer) 10 июня 2019 г.
“Боролись и вытерпели“(с) А.Хацкевич. Все по классику) Это та игра к которой мы привыкли) А может нужна была ротация?#УкраїнаЛюксембург , #Головнакоманда— falce9 (@falce95) 10 июня 2019 г.
Об'єктивно кажучи, 2/3 складу Люксембургу не загубилися б у нинішній УПЛ #УкраїнаЛюксембург #UKRLUX— Artur Valerko (@ArchieValerko) 10 июня 2019 г.
Вашему вниманию также комментарий главного тренера сборной Украины Андрея Шевченко.
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