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Малиновский: В матче против Люксембурга нам не хватило агрессии

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Украинский футболист признался, что устал после насыщенного сезона.
Руслан Малиновский
Руслан Малиновский
УАФ

Полузащитник сборной Украины Руслан Малиновский прокомментировал минимальную победу над сборной Люксембурга в отборе на Евро-2020.

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“Мы долго готовились к матчу против Сербии, хорошо подготовились, но отдали много сил, поэтому сегодня не было той агрессии. Немного пассивно сыграли. Хорошо, что забили быстрый гол. Для нас был важен результат в этой игре.

Начали хорошо, недооценки у нас не было, каждый был заряжен на борьбу, 20 минут хорошо играли, потом немного подсели.

Сезон был длинный, сыграл около 60 матчей в этом году и очень устал. В последние месяцы было много давления и в клубе, и в сборной.

При таких трибунах не имеешь права играть плохо. Но я думаю, что мы закончили на хорошей ноте, а это положительный момент“, - сказал Малиновский в эфире Футбол 1.

Смотрите также видео обзор матча Украина - Люксембург.

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Теги: футбол, Руслан Малиновский, сборная Украины, сборная Люксембурга, Евро-2020
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Источник: footballua.tv

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