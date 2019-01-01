Малиновский: В матче против Люксембурга нам не хватило агрессии

Украинский футболист признался, что устал после насыщенного сезона.

Полузащитник сборной Украины Руслан Малиновский прокомментировал минимальную победу над сборной Люксембурга в отборе на Евро-2020.

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“Мы долго готовились к матчу против Сербии, хорошо подготовились, но отдали много сил, поэтому сегодня не было той агрессии. Немного пассивно сыграли. Хорошо, что забили быстрый гол. Для нас был важен результат в этой игре.

Начали хорошо, недооценки у нас не было, каждый был заряжен на борьбу, 20 минут хорошо играли, потом немного подсели.

Сезон был длинный, сыграл около 60 матчей в этом году и очень устал. В последние месяцы было много давления и в клубе, и в сборной.

При таких трибунах не имеешь права играть плохо. Но я думаю, что мы закончили на хорошей ноте, а это положительный момент“, - сказал Малиновский в эфире Футбол 1.

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