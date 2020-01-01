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Украина - Люксембург 1:0 видео гола и обзор матча отбора на Евро-2020

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Смотрите обзор матча отбора на Евро-2020 между Украиной и Люксембургом.

Сборная Украины минимально переиграла Люксембург в отборе на Евро-2020. После удачного первого тайма, болельщикам коллектива Андрея Шевченко пришлось пережить не самые приятные 45 минут второй половины, однако гол Романа Яремчука так и остался единственным в матче (1:0).

Украина — Люксембург 1:0
Гол: Яремчук, 6

Украина: Пятов — Караваев, Кривцов, Матвиенко, Миколенко — Степаненко, Зинченко, Малиновский — Цыганков (Соболь, 87), Яремчук, Коноплянка (Коваленко, 80).

Люксембург: Морис — Шано, К. Мартинс, Герсон — Янс, О. Тилль (Торпел, 77), Баррейро Мартинш, М. Мартинс — В. Тилль — Родригес, Да Мота (Бенси, 53).

Предупреждения: Миколенко, Караваев, Зинченко — О. Тилль, да Мота, Родригес, В. Тилль.

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