Шевченко: Могли забить больше, но самое главное мы сделали - победили

Андрей Шевченко заявил, что ему не в чем упрекнуть футболистов сборной Украины.

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко прокомментировал победу над Люксембургом.

"Начали очень хорошо. Если бы до 15-й минуты забили второй мяч, думаю, игра во многом была бы для нас проще. Люксембург – очень приличная команда, она умеет играть в футбол, есть неплохие игроки.

Счет 1:0 – нервозный. Ребята подустали, потому что было отдано очень много сил с сербами. Тяжело нам было делать замены.

Коноплянке две игры подряд тяжело, он сыграл отличный первый тайм, во втором подсел, мы его поменяли. Яремчук отработал хорошо. И в центре поля нужна была замена, но рисковать не хотелось.

Люксембург рисковал, им терять нечего было. Если бы мы забили второй мяч, игра была бы проще. Но ребята подустали. К судьям претензий нет. Штрафные ввели некую нервозность для нас. Там и моментов особо никаких не было, потому что Пятов это все легко снимал. Когда счет 1:0, игра напряженная. Но мы заработали 3 очка, это была наша главная задача.

Претензий к игрокам нет никаких, надо доработать реализацию. Но я понимаю состояние ребят, мне сложно тут что-то требовать.

По реакции стадиона я заметил, что болельщики были довольны. Футбола легкого сегодня нет. Уровень таких игр - очень высокий. Мы с уважением отнеслись к Люксембургу. Да, могли забить больше, но самое главное мы сделали - победили. Проблема была в одном - физическое состояние, поэтому никаких претензий не могу предъявить.

Впечатления от Львова великолепные, я благодарю публику. Мы не ожидали увидеть полный стадион и во втором матче. Слова благодарности болельщикам и тем, кто нас обслуживал. Благодарен ребятам за трехнедельный сбор. У нас есть команда и сейчас к нам присоединились болельщики, поэтому мы будем стараться их радовать всегда.

Для меня идеально было слышать поддержку болельщиков. Наши болельщики разбираются в футболе и понимают, что простых игр не бывает", – сказал Шевченко в эфире телеканала Футбол 1.