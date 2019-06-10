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Зинченко подтвердил, что встречается с журналисткой

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Игрок сборной Украины и Ман Сити объявил об отношениях с Владой Седан.
Зинченко подтвердил, что встречается с журналисткой

Полузащитник сборной Украины Александр Зинченко подтвердил, что встречается с журналисткой телеканалов Футбол 1/2 Владой Седан.

"На протяжении двух дней ребята из разных стран присылают мне фотографии и видео.

Пользуясь случаем, я хотел бы сказать, что у меня действительно отношения с Владой. Что касается поцелуя в эфире, я не видел ее две недели и не удержался.

Ляпорт сразу все сбросил в группу Манчестер Сити. Некоторые ребята из команды знали уже об этом. В сборной это также уже обговорилось", - рассказал Зинченко.

Напомним, по окончании недавнего матча между сборными Украины и Сербии Александр Зинченко в прямом эфире поцеловал Владу Седан.

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Комментариев (1)
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Осталось 500 символов
I_gor2    10.06.2019, 22:39
Оценка:  0
I_gor2
Наигранный поцелуй был, пи**ол.
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