Петраков: Сделаем все, чтобы итальянцы в финале смотрели на нас с трибун

Наставник сборной Украины U-20 прокомментировал предстоящий полуфинал ЧМ-2019.

Накануне полуфинального поединка ЧМ-2019 среди команд U-20 против сборной Италии главный тренер сборной Украины U-20 Александр Петраков поделился своими ожиданиями от этого матча.

Юношеская сборная Украины U-20 вышла в 1/2 финала чемпионата мира впервые в своей истории. За день до игры наставник сине-желтых Александр Петраков ответил на вопросы журналистов.

- Как вам играется в Польше?

- Здесь нам очень комфортно, мы играем почти дома. Нас поддерживает большое количество болельщиков, и это хорошо.

- Ваша команда впервые пробилась в полуфинал чемпионата мира. Как вы к этому относитесь?

- Очень спокойно. Вся команда к этому относится сдержанно и спокойно.

- Чувствуете ли вы поддержку непосредственно из Украины?

- Да, и болельщики, и наши родные радуются нашим победам, нашим успехам. Очень приятно получать сообщения от простых людей, которые они отправляют после игр. Мы благодарим их за поддержку.

- Сборная Италии планирует ротацию состава в предстоящем матче. Планируете ли вы такие решения?

- Да, планируем. Мы уже проводили ротацию. Если вы следили за чемпионатом мира, мы в третьем поединке как раз и проводили такую ​​ротацию. Итальянцы меняли девять исполнителей, мы — семь. Так что здесь мы на равных.

- У вас все получалось на прошлом чемпионате Европы до матча с Португалией. Какие выводы вы сделали из того поединка?

- Не я один сделал выводы. Мы сделали выводы вместе с ребятами. Я всегда все решаю вместе с командой. Со своими помощниками и игроками. Мы поняли наши ошибки и пытались их исправить.

- Какие главные изменения произошли?

- Прежде всего, мы стали более дисциплинированными. Мы играем по одной тактической схеме почти 2,5 года. Все время совершенствуем ее, исправляем ошибки. Но самое главное — усилили игровую дисциплину и ответственность. Стали более профессиональными. Это касается как игры, так и повседневной жизни.

- Вы впервые на этом чемпионате будете играть против европейской команды, которая демонстрирует действительно чемпионскую игру. Будете менять тактику специально под эту сборную?

- Италия играет по-чемпионски... Так, может, вообще не выходить на эту игру? Во-первых, мы хорошо знаем друг друга. Итальянцы в 2018-м году приезжали в Киев на контрольный поединок. Мы вместе выступали на первенстве Европы. Мы специально остались после полуфинала и видели их финальный поединок с португальцами. Честно говоря, и игроки, и тренерский штаб по-футбольному позавидовали итальянцам. Нам очень хотелось выступить в финальном матче. Поэтому завтра сделаем все возможное, чтобы итальянцы в финале смотрели на нас с трибун.

Поединок полуфинала чемпионата мира между юношескими сборными Украины и Италии состоится 11-го июня в Гдыне.