Украина - Люксембург: Шевченко не стал менять "победный состав"

Шевченко не внес изменений в состав сборной Украины на Люксембург по сравнению с матчем против Сербии.

Стали известны стартовые составы сборных Украины и Люксембурга на матч квалификации чемпионата Европы 2020, который пройдет во Львове.

После сверхудачной игры против Сербии, которая несколькими днями ранее завершилась настоящим погромом гостей Арены Львов, Андрей Шевченко не внес каких либо изменений в стартовый состав.

Украина: Пятов — Караваев, Кривцов, Матвиенко, Миколенко — Степаненко, Зинченко, Малиновский — Цыганков, Яремчук, Коноплянка.

Запасные: Панькив, Лунин, Шепелев, Соболь, Бурда, Шапаренко, Кравец, Марлос, Пластун, Швед, Безус, Коваленко.

Люксембург: Морис — Шано, К. Мартинс, Герсон — Янс, О. Тилль, Баррейро Мартинш, М. Мартинс — В. Тилль — Родригес, Да Мота.

Запасные: Шон, Кипс, Махмутович, Мальже, Селимович, Хольц, Бенси, Яниш, Торпел, Скендерович.

Прямую трансляцию матча отбора на Евро-2020 между сборными Украины и Люксембурга смотрите эксклюзивно на общенациональном канале Украина в понедельник, 10 июня. Начало трансляции – в 21:35.