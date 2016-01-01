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Лидер сборной Люксембурга перед матчем с Украиной провел ночь во львовском ночном клубе

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Жерсона Родригеса в ночном клубе заметил известный украинский журналист.
Лидер сборной Люксембурга перед матчем с Украиной провел ночь во львовском ночном клубе

Полузащитник сборной Люксембурга Жерсон Родригес провел ночь в ночном клубе накануне отборочного матча Евро-2020 против сборной Украины. Об этом сообщил украинский журналист Игорь Цыганик.

"Желаю сборной Люксембурга спокойной ночи во Львове! Тем более, что лично видел Родригеса вчера поздно ночью в одном из известных ночных клубов Львова! Может, они уже все понимают!" - написал в Twitter Игорь Цыганик.

Напомним, матч Украина - Люксембург состоится сегодня, 10 июня. На нашем сайте будет доступна онлайн-трансляция поединка, который начнется в 21:45.

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