Украина - Люксембург: Бутко и Беседин оказались вне заявки

Сборная Украины объявила официальную заявку на матч против Люксембурга.

Сегодня, 10 июня, сборная Украины примет команду Люксембурга в ответном матче отбора на Евро-2020.

УАФ назвала список игроков, которые могут сыграть сегодня вечером, а также их игровые номера.

Вратари: 1. Юрий Панькив, 12. Андрей Пятов, 23. Андрей Лунин.

Защитники: 3. Эдуард Соболь, 4. Сергей Кривцов, 5. Никита Бурда, 13. Игорь Пластун, 16. Виталий Миколенко, 21. Александр Караваев, 22. Николай Матвиенко.

Полузащитники: 2. Владимир Шепелев, 6. Тарас Степаненко, 7. Николай Шапаренко, 8. Руслан Малиновский, 10. Евгений Коноплянка, 11. Марлос, 14. Марьян Швед, 15. Виктор Цыганков, 17. Александр Зинченко, 19. Роман Безус, 20. Виктор Коваленко.

Нападающие: 9. Артем Кравец, 18. Роман Яремчук.

Отметим, что в заявку не попали форвард Артем Беседин и защитник Богдан Бутко.

Напомним, что первый матч против Люксембурга Украина выиграла со счетом 2:1.

Матч Украина - Люксембург состоится во Львове сегодня, в 21:45 по киевскому времени. На нашем сайте будет доступна текстовая онлайн трансляция поединка. Также матч покажет канал Украина.