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Миколенко - в двадцатке самых талантливых игроков Европы 1999 года рождения

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Также туда попал Маттейс де Лигт и Джанлуиджи Доннарума.
Виталий Миколенко
Виталий Миколенко
ФК Динамо Киев

Фулбек киевского Динамо и сборной Украины Виталий Миколенко угодил в топ-20 самых талантливых футболистов Европы 1999 года рождения по версии бельгийского журнала Sport/Foot Magazine.

В нынешнем сезоне крайний защитник "бело-синих" провел 32 матча, забил 1 гол и сделал 5 ассистов.

Помимо Виталия, из СНГ-региона в данный список также попал россиянин Иван Игнатьев, выступающий в Краснодаре на позиции форварда.

Вратари: Джанлуиджи Доннарумма (Италия, Милан), Альбан Ляфон (Франция, Фиорентина).

Защитники: Диогу Далот (Португалия, Манчестер Юнайтед), Маттейс де Лигт (Голландия, Аякс), Ибраима Конате (Франция, Лейпциг), Эван Н’дика (Франция, Айнтрахт).

Полузащитники: Флорентину (Португалия, Бенфика), Кай Хаверц (Германия, Байер), Николо Дзаньоло (Италия, Рома), Ханнес Вольф (Австрия, Зальцбург), Браим Диас (Испания, Реал М), Дэниэл Арзани (Австралия, Селтик), Тайлер Адамс (США, Лейпциг).

Нападающие: Рафаэль Леао (Португалия, Лилль), Эсекьель Барко (Аргентина, Атланта Юнайтед), Мизиан Маолида (Франция, Ницца), Александер Исак (Швеция, Виллем II), Хуан Камилио Эрнандес (Колумбия, Уотфорд), Иван Игнатьев (Россия, Краснодар).

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