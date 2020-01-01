Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Шевченко: Игра с Люксембургом может быть более тяжелой, чем с Сербией

Комментариев: 0
Андрей Шевченко ожидает непростой игры с Люксембургом в отборе на Евро-2020.
Шевченко: Игра с Люксембургом может быть более тяжелой, чем с Сербией

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко на предматчевой пресс-конференции перед игрой отбора на Евро-2020 против Люксембурга отметил важность предстоящего поединка..

По мнению Андрея Шевченко, восстановление футболистов после игры с Сербией проходит спокойно, все готовятся.

"Каждое очко важно, мы играем дома и очень нужна победа. Мы знаем, что эта игра может быть более тяжелой, чем с Сербией, команда организована и знает свои сильные стороны, умеют хорошо обороняться, играют хорошо играет в контратаке", - говорит Андрей Шевченко о сборной Люксембурга.

По словам тренера, команда будет играть за весь украинский футбол, для нее это принципиальный матч.

"Нас ждет сложная игра, думаю футболисты уже перестроились после игры с Сербией. Какая еще может быть большая мотивация, чем выход на Чемпионат Европы. Игра против Люксембурга важна для турнирной таблицы. Простого матча не будет. Неважно какой счет по игре, нам важно выиграть", - говорит тренер сборной Украины.

Прямую трансляцию матча отбора на Евро-2020 между сборными Украины и Люксембурга смотрите эксклюзивно на общенациональном канале Украина в понедельник, 10 июня. Начало трансляции – в 21:35.

Поделись:
Теги: Андрей Шевченко, сборная Украины
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь