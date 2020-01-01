Шевченко: Игра с Люксембургом может быть более тяжелой, чем с Сербией

Андрей Шевченко ожидает непростой игры с Люксембургом в отборе на Евро-2020.

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко на предматчевой пресс-конференции перед игрой отбора на Евро-2020 против Люксембурга отметил важность предстоящего поединка..

По мнению Андрея Шевченко, восстановление футболистов после игры с Сербией проходит спокойно, все готовятся.

"Каждое очко важно, мы играем дома и очень нужна победа. Мы знаем, что эта игра может быть более тяжелой, чем с Сербией, команда организована и знает свои сильные стороны, умеют хорошо обороняться, играют хорошо играет в контратаке", - говорит Андрей Шевченко о сборной Люксембурга.

По словам тренера, команда будет играть за весь украинский футбол, для нее это принципиальный матч.

"Нас ждет сложная игра, думаю футболисты уже перестроились после игры с Сербией. Какая еще может быть большая мотивация, чем выход на Чемпионат Европы. Игра против Люксембурга важна для турнирной таблицы. Простого матча не будет. Неважно какой счет по игре, нам важно выиграть", - говорит тренер сборной Украины.

Прямую трансляцию матча отбора на Евро-2020 между сборными Украины и Люксембурга смотрите эксклюзивно на общенациональном канале Украина в понедельник, 10 июня. Начало трансляции – в 21:35.