В Турции сообщили, что Динамо пыталось перехватить тренера у Бешикташа

Абдулла Авджи мог возглавить киевское Динамо.

Бывший тренер Истанбул Башакшехир и юношеской сборной Турции, с которой выиграл ЧЕ, Абдулла Авджи мог возглавить киевское Динамо. Об этом сообщает турецкий журналист Деврим Зенги в своем Twitter.

По данным источника, 55-летний турецкий специалист получил предложение от киевского Динамо и вел переговоры с Игорем Суркисом, но выбрал вариант с Бешикташем.

Отмечается, что Игорь Суркис советовался с голкипером команды Денисом Бойко по поводу кандидатуры Авджи. Этот тренер и голкипер пересекались в турецкой Суперлиге.