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Карпаты сохранили место в УПЛ на следующий сезон

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Львовский клуб на выезде обыграл Волынь в стыковом матче.
Карпаты сохранили место в УПЛ на следующий сезон

Львовские Карпаты одолели Волынь в ответном стыковом матче и остались в УПЛ на следующий сезон.

Волынь — Карпаты 1:3
Голы: Кожанов, 42 — Клец, 37, Понде, 83, Мирошниченко, 90+6.

Волынь: Недилько — Симинин, Болденков, Неплях (Козьбан, 90), Цюпа — Курко, Хагназари, Бартулович (Петько, 74) — Кожанов, Климец, Волошинович (Богомаз, 86).

Карпаты: Кучинский — Ковтун, Мегремич, Федецкий, Мирошниченко — Хонгла, Клец, Ди Франко (Бусько, 75) — Мякушко, Понде (Дебелко, 85), Гуцуляк.

Предупреждения: Петько — Мегремич, Хонгла, Мякушко.

Удаление: Симинин, 71 (прямая красная карточка).

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Теги: Карпаты, чемпионат Украины
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