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Колос обыграл Черноморец и пробился в Премьер-лигу

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В следующем чемпионате Украины сыграет клуб из села Киевской области.
Колос обыграл Черноморец и пробился в Премьер-лигу

Футбольный клуб Колос из села Ковалевки Васильковского района Киевской области сыграет в Премьер-лиге в следующем сезоне.

Команда, которую тренирует Руслан Костышин, этом сезоне заняла второе место в Первой лиге и получил право сыграть в "стыковых" матчах, в которых обыграла одесский Черноморец.

Первый матч в Одессе завершился вничью 0:0, а во втором в Ковалевке, хозяева смогли победить 2:0 и обеспечить себе выход в Премьер-лигу.

Дублем отметился опытный Виталий Гавриш, поигравший ранее в нескольких клубах Премьер-лиги. Оба мяча он забил во втором тайме с пенальти.

Интересно, что арбитр матча Виталий Романов в этой игре назначил три пенальти и все в ворота Черноморца – в первом тайме 11-метровый не смог реализовать Владимир Лысенко.

После третьего 11-метрового и забитого с него гола, фанаты Черноморца начали бросать на поле петарды. Рефери остановил игру, а потом и вовсе увел команды в подтрибунное помещение. Спустя десять минут игра была продолжена.

Колос - Черноморец 2:0 (первый матч — 0:0)

Голы: Гавриш, 57 (с пенальти), 63 (с пенальти)

Колос: Яшков — Сахневич, Гавриш, Максименко, Милько — Черноморец, Ильин, Задоя, Морозко (Мигунов, 63) — Кызылатеш (Нехтий, 53), Лысенко (Д. Костышин, 86)

Черноморец: Литовченко — Голиков, Рыжук, Гошкодеря, Норенков — Бабенко — Танчик, Хамелюк, Аржанов, Вильхамссон (Чорний, 63, (Грачев, 86)) — Павлов (Семенив, 46)

Предупреждения: Сахневич, Яшков, Д. Костышин — Норенков, Аржанов

На 18-й минуте Лысенко не реализовал пенальти (вратарь)

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Теги: ФК Колос, чемпионат Украины
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