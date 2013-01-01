Ярмоленко покинул расположение сборной Украины

Андрей Ярмоленко не поможет команде в матче с Люксембургом.

Полузащитник сборной Украины и Вест Хэма Андрей Ярмоленко покинул расположение национальной команды во Львове, сообщается на сайте УАФ.

Утром 8 июня Ярмоленко отправился домой. О том, что один лидеров сборной не сможет участвовать в матчах текущего сбора было известно заранее, но под присмотром Шевченко игрок выполнял индивидуальный план восстановительных тренировок, а также поддерживал одноклубников морально.

Остальные 25 игроков, включая Марлоса и Николая Шапаренко, не вошедших в заявку на матч с Сербией, остались в распоряжении Шевченко.

Напомним, Украина разгромила Сербию во Львове со счетом 5:0.