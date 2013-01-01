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Сборная Украины впервые с 2013 года забила пять голов в ворота соперника

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Национальная команда Украины разгромила Сербию во Львове.
Сборная Украины после победы над Сербией
Сборная Украины после победы над Сербией
УАФ

В пятницу, 7-го июня, сборная Украины крупно обыграла Сербию (5:0) в отборочном матче на Евро-2020. 

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Примечательно, что национальная команда забила пять голов в ворота соперника впервые с октября 2013 года. Тогда Украина в выездном поединке разгромила сборную Сан-Марино (8:0).

Стоит сказать, что “сине-желтые“ одержали 15-ю победу в 17-ти сыгранных матчах во Львове, не проиграв при этом ни одной встречи.

Смотрите также видео голов и обзор матча Украина - Сербия.

Читайте также реакцию соцсетей на победу сборной Украины над Сербией.

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Теги: сборная Украины по футболу, сборная Сербии по футболу, Евро-2020, футбол
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