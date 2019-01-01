Защитник сборной Украины рискует пропустить полуфинал молодежного чемпионата мира

Денис Попов избежал перелома, но, вероятно, не сможет сыграть в важном матче против сборной Италии.

Защитник сборной Украины U-20 Денис Попов, вероятно, не сыграет в полуфинале молодежного чемпионата мира против Италии.

Игрок киевского Динамо получил травму под конец победного поединка против Колумбии (1:0). Как сообщает пресс-служба УАФ, 20-летний футболист прошел медицинское обследование, по итогу которого у него было выявлено растяжение связок голеностопа.

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Сроки восстановления Попова пока неизвестны, однако шансов, что он сыграет в полуфинале, практически нет. На текущем чемпионате мира Попов провел 5 матчей в футболке “желто-синих“, отличившись тремя голами.

Матч Украина U-20 - Италия U-20 состоится во вторник, 11-го июня, в 18:30 по киевскому времени.

Вашему вниманию видео голов и обзор матча Колумбия - Украина.