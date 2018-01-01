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Фонсека: Я счастлив, что ситуация с Ромой сложилась хорошо

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Наставник Шахтера не скрывает, что в ближайшее время отправится в Рим.
Паулу Фонсека
Паулу Фонсека
ФК Шахтер Донецк

Главный тренер донецкого Шахтера Паулу Фонсека прокомментировал информацию о своем переезде в Италию.

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“Я счастлив. Я правда счастлив тому, что ситуация с Ромой сложилась самым лучшим образом. Уже скоро я смогу отправиться в Рим“, - цитирует Фонсеку Corriere dello Sport.

Отметим, что приезд португальского специалиста намечен на 10-е июня. Как сообщает Sky Sport, Фонсека подпишет с “волками“ контракт на 2 года с возможностью продления на сезон.

Ранее сообщалось, что место Паулу Фонсеки в Шахтере может занять экс-ассистен Мирчи Луческу.

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Теги: Паулу Фонсека, Шахтер, чемпионат Украины по футболу, УПЛ, контракт, Рома, футбол, вне игры
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